НОВОСТИ

«С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?»: «спившаяся» Отиева ответила Малахову

Певицу возмутила программа, где о ней, как она считает, было сказано много неправды.

«С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?»: «спившаяся» Отиева ответила Малахову
Отиева ответила Малахову/globallookpress.com

Певица Ирина Отиева в Instagram ответила телеведущему Андрею Малахову. Недавно в эфире канала, где он трудится, вышла программа про Отиеву. В ней, в частности, утверждалось, что звезда спивается и ведет затворнический образ жизни.

Как сказала Отиева, произошла самая настоящая подстава. Журналисты программы пришли к ней в дом, когда у нее была температура. Естественно, что вид у звезды был неважный. Однако она, как «добрая армянка», пустила их в свою квартиру. Накормила и напоила.

Как отметила исполнительница, которая блистала на сцене в девяностых годах прошлого века, произошла самая настоящая подстава. Весь разговор с ней был записан на скрытую камеру. Кроме того, сотрудники программы обманом взяли в подъезде интервью у ее матери.

По словам Отиевой, десять лет назад она действительно была в депрессии из-за предательства близких. Но сейчас всех простила. У нее все хорошо и ни о какой пьянке не может быть и речи. «С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?» — адресовала свой вопрос Ирина Отиева Андрею Малахову.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховИрина ОтиеваНовости googleНовости телевиденияПрограмма "Прямой эфир"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?»: «спившаяся» Отиева ответила Малахову
Интересно?
Поделись с друзьями: