«С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?»: «спившаяся» Отиева ответила Малахову

Певицу возмутила программа, где о ней, как она считает, было сказано много неправды.

Певица Ирина Отиева в Instagram ответила телеведущему Андрею Малахову. Недавно в эфире канала, где он трудится, вышла программа про Отиеву. В ней, в частности, утверждалось, что звезда спивается и ведет затворнический образ жизни.

Как сказала Отиева, произошла самая настоящая подстава. Журналисты программы пришли к ней в дом, когда у нее была температура. Естественно, что вид у звезды был неважный. Однако она, как «добрая армянка», пустила их в свою квартиру. Накормила и напоила.

Как отметила исполнительница, которая блистала на сцене в девяностых годах прошлого века, произошла самая настоящая подстава. Весь разговор с ней был записан на скрытую камеру. Кроме того, сотрудники программы обманом взяли в подъезде интервью у ее матери.

По словам Отиевой, десять лет назад она действительно была в депрессии из-за предательства близких. Но сейчас всех простила. У нее все хорошо и ни о какой пьянке не может быть и речи. «С каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров?» — адресовала свой вопрос Ирина Отиева Андрею Малахову.