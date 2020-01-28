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«Тело не может жить здесь, а душа жаждет»: Поргина озвучила последние слова Караченцова

В «Ленкоме» прошел вечер памяти выдающегося артиста.

«Тело не может жить здесь, а душа жаждет»: Поргина озвучила последние слова Караченцова
Поргина озвучила последние слова Караченцова/http://globallookpress.com/

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина со сцены театра «Ленком», где прошел вечер его памяти, озвучила последние слова своего супруга перед смертью. «Когда Коля уходил, его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — сказала Людмила Поргина.

Отметим, что на вечере памяти актера в «Ленкоме» песни исполнили многие звезды отечественной эстрады. Перед публикой выступили Полина Гагарина и Лариса Долина. Спел свой знаменитый «Вальс-Бостон» музыкант Александр Розенбаум.

Одним из самых трогательных моментов вечера, безусловно, стало выступление младшей внучки Николая Караченцова Ольги. Девочке сейчас всего четыре годика. Она впервые в своей жизни вышла на сцену перед таким большим скоплением зрителей, сообщает РИА Новости.

Отметим, что изначально вечер памяти актера должен был состояться в октябре прошлого года. Все карты вдове Николая Караченцова, которая и готовила вечер, спутала смерть художественного руководителя театра Марка Захарова. Из-за траура по режиссеру вечер памяти Николая Караченцова перенесли на начало 2020 года.

 

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Людмила ПоргинаМарк ЗахаровНиколай КараченцовНовости googleТеатр "Ленком"
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«Тело не может жить здесь, а душа жаждет»: Поргина озвучила последние слова Караченцова
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