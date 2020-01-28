«Тело не может жить здесь, а душа жаждет»: Поргина озвучила последние слова Караченцова

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина со сцены театра «Ленком», где прошел вечер его памяти, озвучила последние слова своего супруга перед смертью. «Когда Коля уходил, его последними словами были: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — сказала Людмила Поргина.

Отметим, что на вечере памяти актера в «Ленкоме» песни исполнили многие звезды отечественной эстрады. Перед публикой выступили Полина Гагарина и Лариса Долина. Спел свой знаменитый «Вальс-Бостон» музыкант Александр Розенбаум.

Одним из самых трогательных моментов вечера, безусловно, стало выступление младшей внучки Николая Караченцова Ольги. Девочке сейчас всего четыре годика. Она впервые в своей жизни вышла на сцену перед таким большим скоплением зрителей, сообщает РИА Новости.

Отметим, что изначально вечер памяти актера должен был состояться в октябре прошлого года. Все карты вдове Николая Караченцова, которая и готовила вечер, спутала смерть художественного руководителя театра Марка Захарова. Из-за траура по режиссеру вечер памяти Николая Караченцова перенесли на начало 2020 года.