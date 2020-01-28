«Туристам посвящается – 2»: Юлия Михалкова вслед за Галкиным промочила ноги во время отдыха

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram разместила забавный ролик. Девушка сейчас отдыхает на Багамских островах. На кадрах можно увидеть, как Михалкова заходит в Атлантический океан, а затем ее «накрывает» волна. Артистка выскакивает на берег и при этом визжит.

«Туристам посвящается – 2». По примеру слегка промокшего туриста Максима Галкина команда тоже чуть промокшей туристки Юлии Михалковой публикует свежайшее эксклюзивное видео с багамского побережья. Кто следующий?» — гласит подпись под видеозаписью.

Добавим, что страничку звезды сейчас ведут ее помощники. Она же только присылает им фотографии и видеозаписи с отдыха.

Ранее супруг Примадонны отечественной эстрады певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин размещал на своей страничке подобный ролик. Телеведущий сейчас находится с гастролями в Тасмании. Там он также неудачно сходил к воде, промочив ноги.