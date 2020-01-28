«Как глупая хабалка»: Макарская покаялась за скандал с экс-мужем Милявской

Актриса призналась, что до сих пор тяжело переживает из-за собственных откровений в эфире одного из ток-шоу.

Супруга актера из теленовеллы «Бедная Настя» Антона Макарского покаялась за малоприятную историю, связанную с бывшим мужем Лолиты Милявской. Как выяснилось, Виктория стала героиней одного из выпусков рейтингового ток-шоу, раскритиковав в эфире передачи тренера по сквошу Дмитрия Иванова.

При этом, как утверждает, сама актриса, половина ее слов при монтаже просто была вырезана из контекста. И в итоге, по словам Виктории, получился какой-то ужас.

Знаменитость настаивает на том, что до сих пор переживает из-за собственных слов, сказанной ею в студии программы. На личной страничке микроблога Макарская решила привести ту цитату, которая так и не вошла в эфир. По словам актрисы, она просила Дмитрия отдать весь заработанный за съемку гонорар Милявской.

«Отдайте ей то, что вы сегодня заработали на ее имени в этой программе», — убеждала Иванова актриса, которая никак не ожидала, что эта фраза будет просто вырезана, из-за чего вся история примет совершенно другой смысл.

По словам Виктории, в случившемся она винит только себя. Знаменитость переживает из-за того, что согласилась прийти на съемки программы. Макарская поняла для себя одну вещь: как на самом деле она мало изменилась с тех пор, как перестала ходить на разные ток-шоу.

Актриса была опечалена тем, что как только она отошла любви и доброты, то оказалась в центре малоприятной истории.

«Опять поступаешь, как глупая хабалка… Еще раз прошу прощения у всех! Люблю вас, родные мои», — отметила Макарская.

К слову, в поддержку Виктории выступила и экс-возлюбленная Дмитрия Иванова. Исполнительница успокоила актрису, подметив, что в студии ток-шоу она говорила искреннее и от всего сердца.