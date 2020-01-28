НОВОСТИ

55-летняя Ветлицкая очаровала поклонников снимком в облегающих кожаных брюках

На ее фото в Instagram отреагировали даже звезды отечественного шоу-бизнеса.

55-летняя Ветлицкая очаровала поклонников снимком в облегающих кожаных брюках
Наталья Ветлицкая. Фото Анатолия Жданова. КП

Наталья Ветлицкая после длительного перерыва вновь предстала перед поклонниками в Instagram. 55-летняя певица появилась на фото в облегающих кожаных брюках и оригинальной блузе с цветочным принтом.

Волосы звезды по-прежнему окрашены в провокационный розовый цвет. А лицо украшает смелый дымчатый макияж. Удивительно, но молодежный образ вполне гармонично смотрится на звезде 90-х.

Свой восторг по поводу нового стиля певицы выразили ее многочисленные подписчики, в числе которых оказались Инна Маликова и Светлана Бондарчук. Они показали свою симпатию символами эмодзи (сердцем и цветами).

Напомним, в 2020 году Наталья Ветлицкая намерена вновь покорить российскую публику. В конце октября она выступит с грандиозным шоу «20 Х 2020» в московском «Крокус Сити Холле». Также она работает над клипами, новыми композициями и планирует гастрольный тур по России.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звезда 90-хНаталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
55-летняя Ветлицкая очаровала поклонников снимком в облегающих кожаных брюках
Интересно?
Поделись с друзьями: