55-летняя Ветлицкая очаровала поклонников снимком в облегающих кожаных брюках

На ее фото в Instagram отреагировали даже звезды отечественного шоу-бизнеса.

Наталья Ветлицкая после длительного перерыва вновь предстала перед поклонниками в Instagram. 55-летняя певица появилась на фото в облегающих кожаных брюках и оригинальной блузе с цветочным принтом.

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Волосы звезды по-прежнему окрашены в провокационный розовый цвет. А лицо украшает смелый дымчатый макияж. Удивительно, но молодежный образ вполне гармонично смотрится на звезде 90-х.

Свой восторг по поводу нового стиля певицы выразили ее многочисленные подписчики, в числе которых оказались Инна Маликова и Светлана Бондарчук. Они показали свою симпатию символами эмодзи (сердцем и цветами).

Напомним, в 2020 году Наталья Ветлицкая намерена вновь покорить российскую публику. В конце октября она выступит с грандиозным шоу «20 Х 2020» в московском «Крокус Сити Холле». Также она работает над клипами, новыми композициями и планирует гастрольный тур по России.