Слуцкий заявил, что поклонники Бузовой прокляли его из-за приглашения Тарасова в «Рубин»

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий на шоу «Вечерний Ургант» рассказал о негативе, который свалился на него после приглашения в состав команды Андрея Тарасова.

Отставного игрока «Локомотива» позвали на сборы после того, как тот несколько месяцев просидел без работы. Поклонники Ольги Бузовой в этот момент потирали руки, говоря о возмездии. Поэтому новость о возможном скором подписании с ним контракта откровенно их не порадовала.

«Когда стало известно, что Тарасов едет с нами на сборы, сколько гневных сообщений от поклонниц Ольги Бузовой я получил в Instagram! Это просто невероятно! Писали: «Будь ты проклят, приятель». И это было самое мягкое, что я прочитал. Никогда не было такого негатива», — рассказал тренер «Рубина».

Напомним, ранее мы писали о том, как Иван Ургант прокомментировал крестины своего несостоявшегося брата. Кроме того, ведущий публично извинился перед православными из-за неудачной шутки и обращения на него в генпрокуратуру.