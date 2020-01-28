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«Бог дал мне шанс»: Плотников счастлив с четвертой женой, которая младше него на 28 лет

По словам звезды сериала «Мент в законе», он не заслуживает такую любовь.

«Бог дал мне шанс»: Плотников счастлив с четвертой женой, которая младше него на 28 лет
Плотников счастлив в четвертом браке/https://www.facebook.com/profile.php?id=100011739370669&sk=photos

Актер Сергей Плотников, который прославился по роли в сериале «Мент в законе», стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».

В студии он рассказал о своей четвертой жене Дарине, которая младше 57-летнего актера на 28 лет. Она подарила ему уже трех детей. Вместе они уже больше десяти лет. Всего же у актера пятеро детей от разных жен.

Сергей Плотников. Фото
Сергей Плотников счастлив с молодой женой. Фото: Facebook

Их знакомство произошло в Сургуте в 2008 году, куда актер прилетел на съемки проекта «Большая нефть». Он в один из вечеров спел под гитару песню «Я тебя никогда не забуду» из картины «Юнона и Авось».

«Дарина сидела и вдруг заплакала. Я понял, что она, как и я в тот момент очень одинока. Так и состоялась наше знакомство. У нее серьезное отношение к семье и детям. У нас их уже трое. Я очень люблю своих детей. У меня к ним такая дедовская любовь. Жена же называет меня исключительно любимый и дорогой», — сказал актер.

Как отметил Сергей Плотников, он до сих пор не может до конца поверить своему счастью. Ведь сразу три его предыдущих брака распались.

«Я долгое время думал, за что мне такое счастье. Я многое плохого сделал. В том числе и своим женам. Бог дал мне шанс. Мне кажется он сказал: «Ну что-то должно у тебя в семье наконец-то получиться», — заявил актер.

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Тэги:

Дарина ПлотниковаПрограмма "Судьба человека"Сергей Плотников
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«Бог дал мне шанс»: Плотников счастлив с четвертой женой, которая младше него на 28 лет
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