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Сын звезды «Мента в законе» Сергея Плотникова долгое время обманывал отца

Актер отметил, что не держит за это зла на Илью.

Сын звезды «Мента в законе» Сергея Плотникова долгое время обманывал отца
Плотников рассказал о старшем сыне/https://www.facebook.com/profile.php?id=100011739370669&sk=photos

Актер Сергей Плотников, который сыграл главную роль в сериале «Мент в законе», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил: он очень сожалеет, что на протяжении долгих лет не общался со своим сыном Ильей от первого брака.

После развода женщина уехала жить с ребенком в Алма-Ату. Встреча с сыном состоялась только спустя много лет.

Сергей Плотников. Фото
Сергей Плотников. Фото: Facebook

«Общение с Ильей прервалось, когда сыну было примерно лет семь. Мы общались по телефону какое-то время. Не смогу сказать, что все заработанные деньги отдавал, но все что мог – делал. Потом у меня родился второй сын. Мы с Олей, первой женой, поговорили. Я сказал, что денег не могу присылать. Мне было сложно всех содержать. Она мне ответила: «Если будем общаться, то в Алма-Ате я никогда не создам семью». Так и закончилось наше общение», — заявил актер.

Позже сын Сергея Плотникова от первого брака отказался от его фамилии. Он даже взял отчество деда, который его усыновил. Жена лишила звезду «Мента в законе» родительских прав.

«Через много лет мы встретились с первой женой на детском спектакле в Москве. Она сказала, что не против, чтобы я общался с сыном. Я страшно волновался при нашей встрече. Сын сказал: «Папа, я все понимаю». Но я был настолько подавлен. Сказал: «Сынок, извини». Я не мог себя простить, что оставил его много лет назад. Я себя никогда за это не прощу, что сделал. Потом деньгами помогал ему. Он учился в Алма-Ате на актера. Часто просил денег, то на ремонт зала, то на обучение, то еще на что-то. Впрочем, потом выяснилось, что он мне врал. Из института его выгнали. И все равно я считаю, что в этом виноват я. Как отец я уже не могу изменить его как личность. Как его научили, так он и живет», — заметил Сергей Плотников.

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Тэги:

Алма-АтаПрограмма "Судьба человека"Сергей Плотников
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Сын звезды «Мента в законе» Сергея Плотникова долгое время обманывал отца
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