1,5 миллиона человек просят поместить Коби Брайанта на логотип NBA

В Сети появилась петиция о том, что логотип Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) следует изменить после гибели легендарного спортсмена Коби Брайанта. Автор документа просит поместить на главный символ американского баскетбола изображение погибшего. Прототип уже готов — он выложен в Twitter дизайнера Тайсона Бека, который также является поклонником Брайанта.

За сутки петиция набрала 1,5 миллиона подписей, и число проголосовавших продолжает расти.

Добавим, что логотип NBA состоит из синего и красного поля, которые разделяет белый силуэт игрока, ведущего мяч (использованы цвета американского флага).

Прототипом для изображения является фотография именитого баскетболиста Джерри Уэста. Похоже, что подписавшиеся хотят видеть на этом месте фигуру Брайанта. Тем более, что в 2010 году он обошел Уэста по количеству попаданий в корзину.

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Напомним, 26 января пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним в воздушном судне находились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна. В Америке, да и по всему миру, поклонники спорта скорбят о жертвах этой трагедии.