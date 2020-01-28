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«Было время, когда я жил на две семьи»: Сергей Плотников вспомнил, как ушел от первой жены

Актер был женат на театральном художнике Ольге Моргун.

«Было время, когда я жил на две семьи»: Сергей Плотников вспомнил, как ушел от первой жены
Сергей Плотников. Фото: Facebook

Актер Сергей Плотников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой жене театральном художнике Ольге Моргун и о причинах расставания с женщиной, которая подарила ему сына Илью.

Сергей Плотников. Фото
Плотников ушел от первой жены. Фото: Facebook

«Мы учились с Ольгой вместе в школе-студии МХАТ. Оля училась на театрального художника. Это была моя первая любовь. До 24 лет я с девушками вообще не общался. Оля произвела сильное впечатление. Она прекрасно пела песни. Ее подруга говорила ей: «Не связывайся с актерами». Одно время Оля даже хотела со мной расстаться. Но я ее сильно любил. Потом мы стали жить вместе. Нам выделили комнату. Мы не были расписаны, жили гражданским браком», — сказал Сергей Плотников.

Вскоре у них родился сын Илья. Времена были тяжелые.

«У друга был ларек, и мы торговали разбавленным спиртом. Денег не было, а семью кормить надо было. Потом на Черкизовском рынке мы торговали джинсами и кожаными куртками. Наконец-то появились деньги», — сказал он.

Как отметил актер, его сыну было три года, когда он ушел от первой супруги.

«Наверное, мужчине нужно нагуляться, перед тем как заводить семью. Я просто влюбился в другую. Она была дочерью известного человека, чиновника высокого уровня. Она была девушкой другого ранга. Оля уехала на месяц к себе домой в Алма-Ату. Мы как раз стали хорошо на рынке зарабатывать. Девушку тоже звали Оля. Она в итоге стала моей второй женой. Мне было стыдно, что я ушел из семьи. Честно сказал Ольге, что ухожу. Было время, когда я жил на две семьи. Устраивал Илью в садик. Но в итоге понял, что к первой жене никогда не вернусь. Чувства прошли», — сказал Сергей Плотников.

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«Было время, когда я жил на две семьи»: Сергей Плотников вспомнил, как ушел от первой жены
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