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«Джанлука отдыхает»: 68-летний Газманов отжег на Мальдивах в микротрусиках

Его 50-летняя жена тоже составит конкуренцию юным моделям 52-летнего итальянского блогера-миллионера.

«Джанлука отдыхает»: 68-летний Газманов отжег на Мальдивах в микротрусиках
Олег Газманов. Фото Global look press

Похоже, что у 52-летнего миллионера-блогера Джанлуки Вакки появился серьезный конкурент. И это никто иной, как 68-летний Олег Газманов.

Причем у нашего соотечественника есть явное преимущество – возраст. И, значит, дополнительная мудрость. Несмотря на то, что российский певец на 16 лет старше итальянского красавца, его физическая форма ничуть не уступает блогеру.

Убедиться, что это действительно так, смогли подписчики Олега Газманова. В своем Instagram музыкант выложил видео с горячими танцами на Мальдивах в микротрусиках. Сходство с Вакки тут же заметили фолловеры.

«Джанлука отдыхает, когда зажигает Газманов!», «А кто такой Джанлука? Фигня… У нас есть Олег Газманов! Вот это ДА!», «Молодец Олег! Респект вам! У нас свой Джанлука есть!» — можно увидеть в комментариях к посту.

Между тем 50-летняя жена Олега Газманова Марина тоже может дать фору юным подругам-моделям Джанлуки. Чуть ранее певец выкладывал видео с ее танцами на берегу океана. Спутница музыканта поражает грацией, стройностью и чувством ритма.

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Тэги:

ГазмановДжанлука ВаккиМальдивыМарина ГазмановаНовости googleОлег Газманов
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«Джанлука отдыхает»: 68-летний Газманов отжег на Мальдивах в микротрусиках
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