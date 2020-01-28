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48-летняя Орбакайте получила перелом на репетиции нового шоу

Из-за полученной травмы знаменитости пришлось отказаться от февральских концертов и запланированных спектаклей.

48-летняя Орбакайте получила перелом на репетиции нового шоу
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 48-летняя Кристина Орбакайте сообщила о том, что она получила травму на репетиции, из-за чего ей пришлось перенести запланированные на февраль концерты и спектакли. По словам певицы, к подобной необходимой мере она прибегла впервые за свою карьеру. Все даты последующий выступлений старшая дочь Аллы Борисовны пообещала сообщить позднее.

Как выяснилось, знаменитость получила перелом лодыжки на подготовке к новым постановкам для концертной программы. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова уточнила, что теперь ей нельзя наступать на травмированную ногу как минимум шесть недель.

Орбакайте поблагодарила всех поклонников за понимание и поддержку.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Скорейшего выздоровления Кристине пожелали Екатерина Стриженова и Юлия Проскурякова. К слову, возлюбленная 60-летнего Игоря Николаева вместе с четырехлетней дочкой Вероникой отдыхает в Майами. В Штаты с семьей улетела и Орбакайте.

«Выздоравливай, Кристи!» — обратилась к жене Михаила Земцова Проскуряковой.

«Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других», — вторит Проскуряковой 51-летняя Екатерина Стриженова.

Напомним, что вместе с мужем Кристина Орбакайте воспитывает семилетнюю дочку Клаву. Старший сын артистки 28-летний Никита Пресняков уже обзавелся собственной семьей. Он женился на модели Алене Красновой. По словам певицы, она давно готова стать бабушкой. Вот только наследники не торопятся обзаводиться потомством. 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

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48-летняя Орбакайте получила перелом на репетиции нового шоу
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