Иван Ургант возглавил рейтинг звезд, вызывающих доверие у россиян

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант возглавил список знаменитостей, которые вызывают наибольшее доверие у жителей России. Исследования проводил холдинг «Ромир». Шоумену удалось обойти в рейтинге своего коллегу Дмитрия Нагиева и актера Константина Хабенского.

Кроме этой троицы в десятке лидеров оказались такие имена как режиссер Никита Михалков, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Борис Корчевников, актеры Иван Охлобыстин и Чулпан Хаматова, ведущий Алексей Пиманов и звезда Instagram телеведущая Анастасия Ивлеева, сообщает портал Ura.ru.

больше по теме Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими Ведущий заявил, что не хотел оскорбить ничьих чувств.

Отметим, что не так давно Иван Ургант угодил в громкий скандал. В своем шоу он сделал пародию на икону Рождества Христово. В студии в этот момент был актер Жерар Депардье. Француз сравнил Христа с поросенком.

Православные верующие стали требовать, чтобы Урганта лишили российского гражданства. Сам ведущий недавно прокомментировал ситуацию. Он принес извинения за свои слова, которые могли кого-то оскорбить.