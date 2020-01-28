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Иван Ургант возглавил рейтинг звезд, вызывающих доверие у россиян

Телеведущий смог обойти в исследовании холдинга «Ромир» коллегу Дмитрия Нагиева и актера Константина Хабенского.

Иван Ургант возглавил рейтинг звезд, вызывающих доверие у россиян
Россияне доверяют словам Урганта/http://globallookpress.com/

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант возглавил список знаменитостей, которые вызывают наибольшее доверие у жителей России. Исследования проводил холдинг «Ромир». Шоумену удалось обойти в рейтинге своего коллегу Дмитрия Нагиева и актера Константина Хабенского.

Кроме этой троицы в десятке лидеров оказались такие имена как режиссер Никита Михалков, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Борис Корчевников, актеры Иван Охлобыстин и Чулпан Хаматова, ведущий Алексей Пиманов и звезда Instagram телеведущая Анастасия Ивлеева, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что не так давно Иван Ургант угодил в громкий скандал. В своем шоу он сделал пародию на икону Рождества Христово. В студии в этот момент был актер Жерар Депардье. Француз сравнил Христа с поросенком.

Православные верующие стали требовать, чтобы Урганта лишили российского гражданства. Сам ведущий недавно прокомментировал ситуацию. Он принес извинения за свои слова, которые могли кого-то оскорбить.

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Тэги:

Дмитрий НагиевЖерар ДепардьеИван УргантКонстантин ХабенскийНовости google
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Иван Ургант возглавил рейтинг звезд, вызывающих доверие у россиян
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