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«Я сама могу кого угодно накормить»: Фатеева ответила на слухи, что ей нечего есть

По словам звезды, журналисты ее в очередной раз нагло обманули.

«Я сама могу кого угодно накормить»: Фатеева ответила на слухи, что ей нечего есть
Фатеева сказала,что сама накормит кого угодно/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Фатеева прокомментировала слухи, что ей якобы нечего есть и она не может выйти из дома за продуктами. Не так давно по телевидению был показан сюжет, в котором говорилось, что состояние звезды картины «Три плюс два» оставляет желать лучшего. Утверждалось, что актриса в плохом состоянии.

Как отметила Наталья Фатеева, журналисты ее нагло обманули. Они позвонили ей в дверь и сказали, что принесли цветы. Сама она ответила, что все вазы дома давно спрятала. Попросила вместо цветов принести готовые продукты. При этом она призналась, что незадолго до прихода журналистов у нее был день рождения. Она все сутки провела на телефоне и за продуктами действительно некогда было сходить.

«Ну честное слово, я потрясена! Ну что за сволочи! Что они меня все время цепляют. Можете написать, что это все вранье? И вообще, как они посмели меня снимать, когда я была не готова?! Так и напишите: Фатеевой ничего не надо: ни денег, ни продуктов. Я сама могу кого угодно накормить!» — заявила она.

Отметим, что актриса в последние годы ведет довольно затворнический образ жизни. Она не общается со своими детьми. Не приходят к ней и внуки. Звезда не раз отмечала, что предпочитает во всем обходиться своими силами, сообщает «Комсомольская правда».

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«Я сама могу кого угодно накормить»: Фатеева ответила на слухи, что ей нечего есть
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