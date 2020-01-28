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«Палить имена не буду»: Сафин рассказал, как прикрывал загулявших с любовницами теннисистов

Спортсмен вспомнил один из самых ярких моментов открытого чемпионата Австралии 2002 года.

«Палить имена не буду»: Сафин рассказал, как прикрывал загулявших с любовницами теннисистов
Сафин прикрывал друзей, которые заводили любовниц/http://globallookpress.com/

Российский теннисист Марат Сафин в эфире программы фигуриста Алексея Ягудина «Тает лед» на «Матч ТВ» рассказал, как ему приходилось прикрывать своих друзей-теннисистов, которые будучи женатыми заводили любовниц.

Ягудин припомнил один из самых ярких моментов Открытого чемпионата Австралии 2002 года. Тогда уступивший в финале Марат Сафин неожиданно поблагодарил за поддержку свою «семью». При этом он указал, кого имел в виду под этим словом. На трибунах камера выхватила трех шикарных красавиц, которые на протяжении всего матча неистово болели за россиянина. Теперь выясняется, что эти девушки были любовницами его друзей-теннисистов, а не холостяка Сафина.

Подруги Марата Сафина. Фото
За Сафина неистово болели в 2002 году три девушки. Фото: кадр из программы «Тает лед»

«Парадокс этой истории в том, что все эти девушки были подружками теннисистов. А так получилось, что всех их приклеили мне. Потому что им так всем было комфортно. Чтобы никто не спалился из наших уважаемых теннисистов. Я принял весь бой на себя. Поэтому вся эта история осталась в памяти, привязанная ко мне», — сказал он.

Алексей Ягудин спросил теннисиста, как он тогда мог проиграть при поддержки такой «семьи».

«Ну вот даже не знаю, как можно было проиграть с такой поддержкой. Ну вот, умудрился, да. Но палить имена теннисистов не буду», — отметил он.

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Алексей ЯгудинМарат СафинНовости googleПрограмма "Тает лед"
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«Палить имена не буду»: Сафин рассказал, как прикрывал загулявших с любовницами теннисистов
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