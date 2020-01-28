«Святой человек!»: Иван Ургант высказался о крестинах своего несостоявшегося брата

Недавно 63-летний отец Ивана Урганта Андрей Ургант стал крестным отцом сына своей последней (четвертой) жены Елены. Сейчас супруги в разводе, но, судя по этому поступку, у них прекрасные отношения.

Этот поступок вызвал волну обсуждений в Сети, ведь развод звездной пары до сих пор для многих остается загадкой. Никто из бывших супругов не пожелал сообщить прессе, в чем же причина расставания. А когда у Елены появился на свет мальчик по имени Федя, многие даже решили, что это сын Андрея Урганта. Только в этот момент он признался, что уже разведен с ней.

больше по теме Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими Ведущий заявил, что не хотел оскорбить ничьих чувств.

Иван Ургант с юмором воспринял известие о новом крестном сыне родителя. И не преминул высказаться об этом на шоу «Вечерний Ургант».

«Я хочу сказать о папе. Он совершил уникальный поступок, он стал крестным ребенка бывшей жены. Что очень важно здесь подметить. Имея все возможности стать биологическим отцом этого ребенка, он сказал: «Нет». И предпочел стать крестным. Вот это называется святой человек!» — сказал телеведущий.

Кстати, в этой же программе Иван извинился перед верующими, чьи чувства он мог оскорбить в передаче с Жераром Депардье. Об этом мы писали ранее.