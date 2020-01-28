«У меня сейчас период тишины»: Марат Сафин заявил, что мечтает о семье и детях

Легендарный российский теннисист Марат Сафин в эфире программы фигуриста Алексея Ягудина «Тает лед» на «Матч ТВ» заявил, что мечтает о семье. На днях звезде тенниса исполнилось сорок лет. При этом он никогда не был женат. У Сафина было огромное количество романов, но ни с кем из девушек он долго не встречался.

«Конечно, я думаю о семье и детях. Девушки пока нет. У меня период тишины», — сказал Марат Сафин.

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Ведущий Алексей Ягудин спросил спортсмена, о чем он сейчас мечтает. «Ну, я вот, например, мечтаю о третьей дочке», — сказал он. «Мне хотя бы одну дочку», — отреагировал на это Марат Сафин.

Как добавил теннисист, глупо отрицать, что ему хочется свою семью. «Но я считаю, что в этом деле нельзя искать. Где-то что-то отслеживать. Считаю, что все должно само произойти — спонтанно и органично. Только так любовь может жить. А когда договариваешься с кем-то — это уже не то. Я сейчас говорю про построение отношений между мужчиной и женщиной», — заметил Марат Сафин.