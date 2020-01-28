Хромченко показала, как выглядит трендовая обувь на платформе

На «Модном приговоре» показали актуальную в нынешнем сезоне обувь на высокой подошве. Оказалось, что сегодня в тренде платформа, в которой каблук отделен от подносочной части.

«Она очень напоминает о моде 70-х», — сказала ведущая программы Эвелина Хромченко.

По ее словам, платформа поднимает женщину на несколько сантиметров, что делает ее не только выше, но и уже. Создается впечатление, что теряется сразу несколько килограмм.

Кроме того, платформой можно скорректировать фигуру с низкопосаженными бедрами и длинным торсом. Для этого стоит выбирать костюмы с завышенной талией, либо вообще свободные, без акцента на талию. Также визуально удлинят ноги свободные длинные брюки в сочетании с обувью на высокой подошве (на фото – модели по краям).

Тем, у кого другая проблема – завышенная талия и короткий торс – Хромченко предложила носить платья с принтом, который нивелирует эту проблему (на фото – модель посередине).