НОВОСТИ

Хромченко показала, как выглядит трендовая обувь на платформе

По словам модного эксперта, платформа прекрасно справляется с определенными недостатками фигуры.

Хромченко показала, как выглядит трендовая обувь на платформе
Кадр из "Модного приговора"

На «Модном приговоре» показали актуальную в нынешнем сезоне обувь на высокой подошве. Оказалось, что сегодня в тренде платформа, в которой каблук отделен от подносочной части.

«Она очень напоминает о моде 70-х», — сказала ведущая программы Эвелина Хромченко.

По ее словам, платформа поднимает женщину на несколько сантиметров, что делает ее не только выше, но и уже. Создается впечатление, что теряется сразу несколько килограмм.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Кроме того, платформой можно скорректировать фигуру с низкопосаженными бедрами и длинным торсом. Для этого стоит выбирать костюмы с завышенной талией, либо вообще свободные, без акцента на талию. Также визуально удлинят ноги свободные длинные брюки в сочетании с обувью на высокой подошве (на фото – модели по краям).

Тем, у кого другая проблема – завышенная талия и короткий торс – Хромченко предложила носить платья с принтом, который нивелирует эту проблему (на фото – модель посередине).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Женская обувьмода и стильмодная обувьМодный приговорПрограмма "Модный приговор"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко показала, как выглядит трендовая обувь на платформе
Интересно?
Поделись с друзьями: