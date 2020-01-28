«Дети – это счастье!»: Антон Шипулин поделился снимком с дочкой и сыном

Олимпийский чемпион по биатлону души не чает в своих наследниках.

Олимпийский чемпион Сочи 2014 года по биатлону Антон Шипулин в Instagram поделился фотографией, на которой он держит на руках своих детей. Отметим, что его сыну Дмитрию сейчас четыре года, а дочке Мире в феврале этого года исполнится годик.

«Дети — это счастье! Дети — это радость! Дети — это эмоции! Дети — это жизнь», — подписал он фотографию.

Отметим, что в 2015 году Антон Шипулин женился на своей девушке — Луизе Сабитовой. Свадьба проходила в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.

Шипулин завершил карьеру после того, как его и многих других российских спортсменов не допустили на Олимпийские игры в корейский Пхенчхан. Сейчас он является депутатом Государственной думы. Ранее биатлонист рассказывал, что недопуск на игры сильно подкосил его моральное и физическое состояние. При этом спортсмен говорил, что внятных ответов от спортивных чиновников, почему его не допустили на Олимпиаду, он так и не получил.