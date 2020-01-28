«Отец всегда хотел мальчика»: Шейк призналась, что мечтала сменить пол

Это кажется невероятным, но воплощение женственности и красоты, Ирина Шейк, когда-то задумывалась о смене пола.

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Ее папа Валерий Шайхлисламов работал шахтером в городе Еманжелинск Челябинской области и мечтал о сыне, однако в семье родились две девочки — Ирина и старшая сестра Татьяна. Когда Шейк было всего 14 лет, отец умер. Это время было тяжелым не только из-за ухода близкого человека. Семья потеряла кормильца, их маме Ольге пришлось трудиться на двух работах сразу, лишь бы прокормить семью. Именно в этот момент Ирине неожиданно пришла в голову мысль, что она должна компенсировать потерю отца.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Может быть, потому, что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье — маме и старшей сестре», — рассказала модель британскому Vogue.

Девушка решила, что никогда не выйдет замуж. Позже она, к счастью, справилась с этими мыслями и смогла полюбить себя как женщину.