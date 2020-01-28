«У нее все есть»: Бабаян рассказала, как поделила наследство Державина с его дочкой

Певица Роксана Бабаян рассказала, как поделила наследство своего мужа актера Михаила Державина с его дочерью от предыдущего брака. Артист ушел из жизни два года назад. Звезде, напомним, был 81 год.

По словам Роксаны Бабаян, делить ей с дочкой Державина было, по сути, нечего. В браке с актером ей удалось построить только дачу. Сейчас она живет в квартире, где и провел последние годы жизни Державин. Его дочь на это жилье претендовать не стала.

«Его дочь Маша – самодостаточная. У нее все есть. Я общаюсь и с ней, и с внуками Петром и Павлом. На днях вот была у племянницы Ольги на дне рождения», — заявила Роксана Бабаян.

Как отметила исполнительница, стресса в браке с Державиным у нее никогда не было. Она делала все возможное, чтобы супругу с ней было хорошо и комфортно. Друзья Державина — Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Григорий Горин — стали и ее товарищами. Они, как отметила Бабаян, ее сразу приняли в свое общество. Сейчас звезда одинока. Как она отметила, думать о новой любви в 73 года уже просто неприлично, сообщает eg.ru.