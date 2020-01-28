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Виталий Гогунский закрутил роман со стриптизершей из села Топчиха

Анастасия Разова приехала покорять столицу из Алтайского края.

Виталий Гогунский закрутил роман со стриптизершей из села Топчиха
Гогунский закрутил роман со стриптизершей/http://globallookpress.com/

Актер Виталий Гогунский закрутил роман со стриптизершей, которая приехала покорять столицу из села Топчиха Алтайского края. Известно, что новую пассию звезды зовут Анастасия Разова. При этом сейчас многие знают ее под другой фамилией – Либерман.

Надо сказать, что девушка привыкла жить на полную катушку. На ее страничке огромное количество полуобнаженных снимков, ужинает она в элитном ресторане «Пушкин», отдыхает на дорогих курортах. Подруги Либерман в один голос твердят, что в столицу она приехала за красивой жизнью. Причем сразу же подалась в стриптизёрши.

Любопытно, что сама Анастасия Разова говорит подругам, что работает мастером по наращиванию волос «по самым низким ценам». Естественно, что подруги задавали ей вопрос, откуда деньги на отдых на дорогих курортах. Отвечала она всегда достаточно резко: «Тебе ли с трамвая считать мои деньги, убожество».

Знакомая Либерман отметила, что до Нового года с Виталием Гогунским, который в прошлом году развелся с женой, она ее ни разу не видела. Судя по всему, знакомство произошло несколько недель назад. Сейчас у актера и стриптизёрши бурный роман. Звезду уже видели в обществе девушки в московском ресторане «Страна, которой нет», сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Алтайский крайАнастасия РазоваВиталий ГогунскийНовости googleСело Топчиха
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Виталий Гогунский закрутил роман со стриптизершей из села Топчиха
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