Елка похудела и стала неузнаваемой

37-летняя певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) продемонстрировала отличную физическую форму в своем блоге. В настоящее время звезда отдыхает на Бали с подругами и радует поклонников красочными отпускными фото.

Последний снимок, на котором звезда бежит вдоль океана, произвел неизгладимое впечатление на публику.

«Смотри, как я красиво убегаю от ответственности», — подписала его она. «Смотри, как я красиво ничего не жру», — не удержалась от комментария Юлия Барановская.

Действительно в легкой тростинке с развивающимися волосами очень сложно узнать певицу Елку. Оказалось, что звезда в последнее время активно взялась за свою физическую форму, не забывая о тренировках даже в отпуске. В stories Instagram она выложила снимок из спортзала, на котором хорошо видны прокаченный пресс и бицепсы.