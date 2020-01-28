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Елка похудела и стала неузнаваемой

Звезда продемонстрировала шикарную форму в личном блоге.

Елка похудела и стала неузнаваемой
Елка. Фото https://www.instagram.com/elkasinger/

37-летняя певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) продемонстрировала отличную физическую форму в своем блоге. В настоящее время звезда отдыхает на Бали с подругами и радует поклонников красочными отпускными фото.

Последний снимок, на котором звезда бежит вдоль океана, произвел неизгладимое впечатление на публику.

«Смотри, как я красиво убегаю от ответственности», — подписала его она.

«Смотри, как я красиво ничего не жру», — не удержалась от комментария Юлия Барановская.

Действительно в легкой тростинке с развивающимися волосами очень сложно узнать певицу Елку. Оказалось, что звезда в последнее время активно взялась за свою физическую форму, не забывая о тренировках даже в отпуске. В stories Instagram она выложила снимок из спортзала, на котором хорошо видны прокаченный пресс и бицепсы.

Елка. Фото
https://www.instagram.com/elkasinger/
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Тэги:

БалиЁлкаотпуск звездыпевица Елка
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Елка похудела и стала неузнаваемой
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