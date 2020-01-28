Звезду «Глухаря» сбила машина

77-летняя актриса Лариса Хорошилова попала в серьезное ДТП. На Большой Ордынке в Москве столкнулись машины. Предположительно, звезда в это время находилась возле проезжей части. Один из автомобилей от толчка вылетел на тротуар и сбил ее.

больше по теме Андрейченко может находиться в Мексике в больнице в тяжелом состоянии после ДТП Не исключено, что актриса попала в серьезную аварию.

По данным Пятого канала, столкновение вероятно могло произойти по вине одного из водителей. Якобы, он не пропустил второе авто. Пострадавшая актриса жива, однако ей потребовалась помощь врачей. Хорошилову отправили на «скорой» в больницу.

Напомним, в фильмографии артистки 15 работ в 15 проектах. В основном, это сериалы, в том числе: «Глухарь», «Карпов», «Час Волкова», «Второе зрение», «Чрезвычайная ситуация», «Страна ОЗ».