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Звезду «Глухаря» сбила машина

77-летнюю Ларису Хорошилову увезли в больницу.

Звезду «Глухаря» сбила машина
Лариса Хорошилова. Кадр из фильма "Карпов"

77-летняя актриса Лариса Хорошилова попала в серьезное ДТП. На Большой Ордынке в Москве столкнулись машины. Предположительно, звезда в это время находилась возле проезжей части. Один из автомобилей от толчка вылетел на тротуар и сбил ее.

По данным Пятого канала, столкновение вероятно могло произойти по вине одного из водителей. Якобы, он не пропустил второе авто. Пострадавшая актриса жива, однако ей потребовалась помощь врачей. Хорошилову отправили на «скорой» в больницу.

Напомним, в фильмографии артистки 15 работ в 15 проектах. В основном, это сериалы, в том числе: «Глухарь», «Карпов», «Час Волкова», «Второе зрение», «Чрезвычайная ситуация», «Страна ОЗ».

Лариса Хорошилова. Фото
Лариса Хорошилова. Кадр из фильма «ЧС»
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Звезду «Глухаря» сбила машина
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