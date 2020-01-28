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«Мне необходимо было освободиться и набраться сил»: Андрейченко объяснила свое исчезновение

«Мэри Поппинс» советского кинематографа нашлась также неожиданно, как и пропала.

«Мне необходимо было освободиться и набраться сил»: Андрейченко объяснила свое исчезновение
Андрейченко нашлась в Мексике/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Андрейченко, которая пропала несколько дней назад в Мексике, где у нее дом, к счастью, нашлась. В Instagram она поблагодарила всех, кто за нее переживал последние дни.

«Я хочу всех поблагодарить за те переживания с моим исчезновением, которого на самом деле не было. Я уезжала от подруги и сказала, что очень устала и больше ничего. Марэт за меня волновалась, а я выключила телефон. Когда я включила телефон, то думала, что он взорвется. Было много звонков от корреспондентов, а главное от моих друзей. Спасибо вам за любовь и сочувствие», — заявила Наталья Андрейченко.

Как отметила звезда, ей нужна была пауза. «Когда человек не выключает телефон, то все время ждет звонка. Когда я отключаю телефон, то начинается совсем другая жизнь. Я свободна, я летаю. Я ничего не жду. Я люблю вас. Я благодарю вас. Ваша, Наташа», — заметила актриса.

Также она сказала, что в последние недели очень много работала. «Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами», — заявила Наталья Андрейченко.

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«Мне необходимо было освободиться и набраться сил»: Андрейченко объяснила свое исчезновение
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