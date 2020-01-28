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Александр Розенбаум удивил пользователей Сети изможденным видом

Фотографию с музыкантом обсуждают поклонники.

Александр Розенбаум удивил пользователей Сети изможденным видом
Александр Розенбаум. Кадр из программы "Наедине со всеми"

61-летний Александр Малинин поделился в своем блоге снимком с 68-летним Александром Розенбаумом и 63-летним Олегом Митяевым. «Динозавры!» — подписал он кадр.

Большинство фолловеров восприняло снимок с энтузиазмом, ведь аксакалы российской эстрады редко делятся личными кадрами. И каждый их снимок воспринимается публикой, как подарок. Многие желали здоровья и долгих лет жизни артистам.

«Эх, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… Браво лучшим динозаврам!», «Честь и совесть нашей эпохи!», «Три Кита! На Таких Земля держится! Всем доброго здравия!» — можно увидеть в комментариях.

Однако часть поклонников обратила внимание, что самый старший музыкант в этой великолепной компании все-таки сдал и заметно похудел. «Что-то Розенбаум выглядит не очень…», «Вид изможденный», — написали пользователи Сети.

Впрочем, за Александра Яковлевича тут же вступилась целая армия его поклонников, справедливо заметив, что для 68-ми артист выглядит великолепно.

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Александр МалининАлександр РозенбаумАлександр Розенбаум: состояние здоровьяОлег Митяев
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Александр Розенбаум удивил пользователей Сети изможденным видом
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