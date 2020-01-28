«Так много любви»: Климова в мокром купальнике обратилась к своим поклонникам

Екатерина Климова на днях отметила свое 42-летие. Глядя на подтянутую звезду с безупречной внешностью в это верится с трудом. Тем более, что актриса родила четверых детей.

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Вместе с юной красотой, Екатерина смогла сохранить непосредственное отношение к жизни и удивительную открытость. Ее личная жизнь, трое мужей и дети от разных отцов активно обсуждаются. Но, похоже, ее это мало волнует, звезда по-прежнему достаточно живо ведет личный блог, делясь с поклонниками личными кадрами. Возможно, за это ее и любят многие.

На свой день рождения звезда не стала изменять себе, выложив в сеть отпускные фотографии в купальнике.

Кстати, недавно Екатерина вместе с детьми побывала на Бали, где засветилась в одном купальнике со своей дочерью. Оказалось, что у 17-летний Лизы тот же размер. Однако купальник смотрелся на обоих девушках одинаково приятно.