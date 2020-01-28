Галкин уехал в Тасманию без Пугачевой

Оказывается, российский юмор ценят не только в нашем Отечестве, но и в Австралии, а также в Новой Зеландии. По крайней мере, Максима Галкина сюда приглашают с концертами.
Юморист в настоящее совершает вояж по островным государствам, делая видеоотчеты в своем блоге. Супруги и детей рядом с Галкиным не видно.
В Тасмании (штат Австралии) артист организовал для своих поклонников видеоэкскурсию по местному реликтовому лесу. Максим продемонстрировал гигантский папоротник ростом с хорошую пальму.
«Дорогие друзья, мы находимся в реликтовом лесу. Ему более 100 миллионов лет. Посмотрите, вот это дерево в действительности папоротник. Чтобы папоротник вырос таким, ему нужно около 300 лет. Но одним пинком ноги можно его обломать, потому что ствол внутри трухлявый. Но мы это делать не будем», — рассказал он голосом Николая Дроздова.