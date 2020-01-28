Галкин уехал в Тасманию без Пугачевой

Здесь он провел видеоэкскурсию по реликтовому лесу.

Оказывается, российский юмор ценят не только в нашем Отечестве, но и в Австралии, а также в Новой Зеландии. По крайней мере, Максима Галкина сюда приглашают с концертами.

Юморист в настоящее совершает вояж по островным государствам, делая видеоотчеты в своем блоге. Супруги и детей рядом с Галкиным не видно.

В Тасмании (штат Австралии) артист организовал для своих поклонников видеоэкскурсию по местному реликтовому лесу. Максим продемонстрировал гигантский папоротник ростом с хорошую пальму.