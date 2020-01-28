КЕЙТ МИДДЛТОН И ПРИНЦ УИЛЬЯМ ОТДАЛИ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА.

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Человечество вспоминает страшные события тех дней и отдает дань уважения жертвам геноцида. Герцоги Кембриджские приняли участие в торжественной церемонии в Ветминстере, посвященной 75-й годовщине освобождения узников из нацистских концлагерей. А Кейт Миддлтон сама сделала фотографии пострадавших в Холокост британских евреев и сказала, что для нее значит эта история.

На одном из снимков 82-летняя Ивонн Бернштейн. Она родом из Германии, в период геноцида ее скрывали во Франции, а дядя, приютивший девочку, был казнен. Герцогиня сфотографировала ее вместе с 11-летней внучкой Хлоей Райт. В кадр попало немецкое удостоверение личности, датированное 3 марта 1939 года, на котором оттиснута буква «J», обозначающая принадлежность к евреям. В числе других памятных вещей – драгоценная брошь, подаренная Ивонне ее дочерью. Ювелирное изделие создал прадед до того, как его схватили нацисты.

На другой фотографии 84-летний Стивен Франк. Он родился в Амстердаме и пережил несколько концентрационных лагерей. Его отец освобождения не дождался, погиб в газовой камере. Рядом с дедом две его внучки – 15-летняя Мэгги и 13-летняя Трикси Флит. На снимке можно увидеть кастрюлю, в которой мама готовила еду в плену. Помидоры в тарелке Стивен вырастил сам, его научил этому один из заключенных в лагере Терезиенштадт.

«Он научил меня выбирать зернышки из гнилых помидоров и выращивать собственные. Я был его маленьким помощником. А когда его отправили в Польшу, он попросил позаботиться о растениях. Мне было восемь лет, я был очень горд. Со времен войны я выращиваю помидоры дома в теплице и вспоминаю об этом человеке, чьего имени я даже не знал», — рассказал Франк свою историю.

В 40-х годах и Ивонн и Стивен перебрались в Великобританию и сумели оправиться от ужасов Холокоста, построить счастливую жизнь и создать крепкие семьи.

Кейт сказала, что встреча с выжившими стала для нее честью и привилегией, которые она всегда будет помнить.

«Ужасающие зверства Холкоста, которые были вызваны немыслимым злом, навсегда лягут тяжелым грузом в наших сердцах. И все же именно через самые невообразимые невзгоды расцветают самые замечательные люди. Несмотря на невероятную травму в начале своей жизни, Ивонн Бернштейн и Стивен Франк – два самых жизнеутверждающих человека, с которыми мне довелось встретиться. Очень важно, чтобы их память сохранялась и передавалась будущим поколениям, чтобы то, через что они прошли, никогда не было забыто. Их истории останутся со мной навсегда», — цитирует слова супруги принца Уильяма издание Mirror.

По словам герцогини Кембриджской, одним из самых трогательных рассказов, прочитанных ею в детстве, был «Дневник Анны Франк». Душераздирающий рассказ девочки о жизни под нацистской оккупацией вдохновил фотографа Кейт на эти образы.

Оба портрета были сделаны в Кенсингтонском дворце, жена принца Уильяма посвятила съемке два часа, чтобы убедиться в хорошем результате. Снимки станут частью выставки из 75 изображений, посвященных жертвам Холокоста и членам их семей. Разговор Кейт Миддлтон с героями портретов был снят королевскими фотографами, и искренние кадры этой встречи растрогали британцев больше всего.