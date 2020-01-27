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Российское посольство восстановит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике

Пока никто из близких актрисы в ведомство не обращался.

Российское посольство восстановит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
Наталья Андрейченко/Фото: https://www.instagram.com/p/B6s4mNYCnSc/

Российское посольство восстановит обстоятельства исчезновения 63-летней актрисы Натальи Андрейченко. Напомним, о том, что артистка не выходит на связь, рассказал ее официальный представитель Ян Трунцев. Перед тем, как исчезнуть, Наталья гостила у подруги Марэт в Канкуне. Почувствовав себя плохо, Андрейченко уехала на своей машине, однако дома так и не появилась.

Позже российские дипломаты пояснили журналистам – в связи с исчезновением Андрейченко к ним никто не обращался. Несмотря на то, что родственники с ведомством не связались, обстоятельства произошедшего уточняются.

«В посольство в связи с пропажей Натальи Андрейченко никто не обращался, о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства», — пояснил пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин РИА Новости.

Трунцев, тем временем, заявил, что верит в счастливый исход дела и что Наталья найдется живой и невредимой. Ранее также сообщалось о том, что в гараже был замечен тот самый автомобиль, на котором уехала актриса.

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Российское посольство восстановит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
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