«Ее надо лечить»: коллеги заявили, что Ирина Отиева пристрастилась к алкоголю

Ирина Отиева в свое время была соперницей Ларисы Долиной на сцене. Она тоже виртуозно поет в стиле джаз. Женщина исполнила трек «Последняя поэма» в фильме «Вам и не снилось в 1980 году, что сделало ее знаменитой. Однако потом артистка внезапно пропала. Она перестала появляться на публике, давать интервью и выступать. Недавно коллеги звезды забили тревогу. Они утверждают, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.

В студии передачи «Прямой эфир» высказался бывший возлюбленный певицы музыкант Александр Пищиков, который знаком с ней с молодости и даже хотел на ней жениться. В свое время именно Ирина спасла его от алкогольной зависимости. «Я выпивал, не скрою. Она вставала грудью, чтобы я не пил. Мама считала, что я ей не пара. Это и сломало нашу любовь. Я вообще не пью уже лет 10», — поделился мужчина. Александр признался, что в последние годы не виделся и не созванивался с артисткой.

При этом другие друзья утверждают, что сейчас Отиева отвернулась от них. Они опасаются, что она больна и ей требуется помощь врачей.

«Это страшно, когда ты всю жизнь работал — и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Все. Нужна молодежь вот эта дебильная, которые ни петь не умеют, ничего не умеют вообще», — рассказала в интервью певица. По ее словам, никто их коллег ни разу не позвонил ей и не поддержал.

«От меня отвернулись все. И Лариса (Долина), и Песков, и Серов и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали. Новая позиция просто появилась тогда у телевидения, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат», — высказалась Ирина. По ее словам, только поклонники ждут ее возращения.

Ирина Мирошниченко была в шоке, увидев как теперь выглядит певица. «Я думаю, что она очень больна. Это болезнь. Ее надо лечить, если у нее есть близкие люди, а у нее жива мама. Ирочка, я хочу тебе сказать, как ты можешь допустить себя до такого состояния, зная, что у тебя есть мать?», — поделилась мнением Мирошниченко.

Также пришел в студию Никас Сафронов. Он был единственным, кто пришел в прошлом году на юбилей Отиевой. Художник не стал скрывать, что знал о том, как живет его подруга. «Я приехал с подарком. Она очень была признательна, благодарна. Я хочу сказать, что она одна из самых лучших джазовых певиц мира», — отметил он. «Это просто очень надломленный тонкий ранимый человек с тонкой психикой. У нее пошли какие-то сбои», — считает Сафронов.

После того, как на 50-летие никто из друзей не пришел к ней на праздник, Ирина вычеркнула их из списка близких. До сих пор она таит обиду на тех, кто раньше выступал с ней на одной сцене. Сафонов уверен, что певице нужна реабилитация в хорошей клинике. Прокомментировал сложившуюся ситуацию нарколог Эркен Иманбаев.