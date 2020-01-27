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Наследство звезды «Овода» Андрея Харитонова поделили его жена и мать

Супруга актера призналась, что до сих пор не может свыкнуться со смертью мужа.

Наследство звезды «Овода» Андрея Харитонова поделили его жена и мать
Андрей Харитонов умер летом 2019 года/http://globallookpress.com/

Жена звезды картины «Овод» Андрея Харитонова, который скончался от онкологии в возрасте 59 лет, Ольга Смирягина рассказала между кем было поделено наследство актера. Она отметила, что у супруга не было загородных домой и банковских счетов на огромные суммы. Имущество поделили супруга и мать актера. Она отметила, что никаких скандалов не возникло.

«Андрей был очень скромным в быту человеком. Ему не нужны были золотые горы. Я не буду говорить, кому и сколько квадратных метров досталось. Это семейное дело», — заявила Смирягина.

Отметим, что актера кремировали, а прах захоронили на его родине в Киеве. Сейчас вдова занята дизайном памятника. При этом она сказала, что никто из друзей Андрея Харитонова помощь ей не оказывает. Памятник она планирует установить собственными силами.

Также Ольга Смирягина собирается выпустить книгу о муже. Вместе они прожили более двадцати лет. Всего за свою профессиональную творческую карьеру Андрей Харитонов сыграл более, чем в сорока картинах. Жена актера хочет, чтобы память о ее муже жила в сердцах многочисленных поклонников, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Андрей ХаритоновНовости googleОльга СмирягинаФильм "Овод"
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Наследство звезды «Овода» Андрея Харитонова поделили его жена и мать
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