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«Угомонитесь, ладно?»: Лариса Голубкина опровергла свою госпитализацию

Состояние здоровья 79-летней актрисы не вызывает опасений.

«Угомонитесь, ладно?»: Лариса Голубкина опровергла свою госпитализацию
Лариса Голубкина/Фото: Михаил Фролов/КП

79-летняя Лариса Голубкина опровергла появившуюся ранее информацию о своей госпитализации.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что вдова Андрея Миронова проходит обследование из-за гипертонии и высокого давления. Журналисты выяснили, что прославленная актриса достаточно давно жалуется на плохое самочувствие, а недавно решила-таки обратиться к врачам.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Голубкина факт госпитализации опровергла и отметила – ее самочувствие не вызывает опасений, а значит, переживания преждевременны.

«Я здорова, жива, у меня голеностоп всю жизнь (болит. — Прим.ред). Я гусар, ездила на лошадях. Сейчас бабушка русской революции претерпела некоторый артроз, вот и все. Угомонитесь, ладно?» — эмоционально пояснила актриса.

РИА Новостям Голубкина также пояснила, что недавно ездила в Германию – там она обсуждала с врачами возможность операции. После обследований медики приняли решение отложить хирургическое вмешательство до весны. Сейчас актриса отдыхает и чувствует себя хорошо.

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«Угомонитесь, ладно?»: Лариса Голубкина опровергла свою госпитализацию
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