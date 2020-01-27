«Угомонитесь, ладно?»: Лариса Голубкина опровергла свою госпитализацию

79-летняя Лариса Голубкина опровергла появившуюся ранее информацию о своей госпитализации.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что вдова Андрея Миронова проходит обследование из-за гипертонии и высокого давления. Журналисты выяснили, что прославленная актриса достаточно давно жалуется на плохое самочувствие, а недавно решила-таки обратиться к врачам.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Голубкина факт госпитализации опровергла и отметила – ее самочувствие не вызывает опасений, а значит, переживания преждевременны.

«Я здорова, жива, у меня голеностоп всю жизнь (болит. — Прим.ред). Я гусар, ездила на лошадях. Сейчас бабушка русской революции претерпела некоторый артроз, вот и все. Угомонитесь, ладно?» — эмоционально пояснила актриса.

РИА Новостям Голубкина также пояснила, что недавно ездила в Германию – там она обсуждала с врачами возможность операции. После обследований медики приняли решение отложить хирургическое вмешательство до весны. Сейчас актриса отдыхает и чувствует себя хорошо.