«Домогаров распустил себя как личность»: режиссер Туминас осудил игру актера

Как он заметил, артистам можно простить все, кроме разнузданности.

Режиссер Римас Туминас раскритиковал известного актера Александра Домогарова. Год назад в театре «Школа современной пьесы» он ставил спектакль «Генри и Эллен». Тогда в главной роли планировался как раз Александр Домогаров.

Впрочем, плодотворного сотрудничества у постановщика с актером не вышло. Уже на первых прогонах он предложил продюсеру Леониду Роберману отложить постановку до лучших времен. В итоге Домогарова заменили на актера Игоря Гордина. В ближайшее время постановку смогут увидеть зрители.

Как сказал Римас Туминас, актерам он готов прощать все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. «Домогаров распустил себя как личность. Как актер довел себя до полного развала», -— сказал режиссер и добавил, что актер не желает исправлять ситуацию, что его совсем не красит.

Как считает режиссер, Домогарова испортил российский кинематограф. Кроме того, от известного режиссера досталось и Владимиру Машкову. Его он назвал средним актером. Туминас считает, что у Машкова средний потенциал. Выручает же его техничность, которой он научился у своего учителя Олега Табакова, сообщает портал eg.ru.

Отметим, что сам Александр Домогаров на днях рассказывал о своих планах. Не так давно, к примеру, он ездил в Японию, где снимался в картине своего сына режиссера Александра Домогарова – младшего «Пальма». Речь в картине пойдет о собаке. Как рассказал актер, общение с сыном на съемочной площадке происходило на «вы» и по имени отчеству. Лишь когда они с молодым режиссером оставались вдвоем, то могли говорить друг с другом как отец с сыном. Как отмечал прославленный российский актер, он очень любит своего сына и во всем готов ему помогать. Также он говорил, что пока не собирается становиться дедом. Торопить сына со свадьбой актер не намерен.