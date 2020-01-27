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Стала известна предварительная дата свадьбы Анастасии Волочковой

Скорее всего, танцовщица отправится под венец 20 октября нынешнего года.

Стала известна предварительная дата свадьбы Анастасии Волочковой
Волочкова может сыграть свадьбу в октябре/http://globallookpress.com/

Танцовщица Анастасия Волочкова, которая несколько дней назад на своем дне рождения по случаю 44-летия призналась, что любимый человек сделал ей предложение, скорее всего, выйдет замуж в красивую дату — 20.10.2020.

Ранее она говорила, что обязательно сыграет свадьбу в красивую дату. Дело в том, что ее первое торжество, хоть, как позже выяснилось и постановочное, с бизнесменом Игорем Вдовиным состоялось также в красивую дату – 7.07.2007.

Именно от предпринимателя она родила свою единственную дочь Ариадну, сообщает «Комсомольская правда».

Пока же звезда продолжает выкладывать в соцсетях откровенные снимки. На ее страничке в Instagram появилась фотография, на которой балерина прижимает к обнаженной груди льдинку, образовавшуюся на поверхности воды. Обычно, перед тем, как нырнуть в купель, Волочкова раскалывает ледяную корку топориком.

Как рассказала танцовщица, для нее снежная зима – лучшее время для русской бани. Балерина обожает после бани нырять в купель. Кстати, теплую воду, как призналась Волочкова, она вообще не использует во время парения.

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Стала известна предварительная дата свадьбы Анастасии Волочковой
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