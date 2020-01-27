«Я крепкий Олешко!»: в честь артиста назвали цветок

И хотя вид у растения приятный, стоит он совсем недорого.

Российские селекционеры назвали в честь Александра Олешко метельчатый флокс. Его вывела биолог Наталья Константинова, сообщили на НТВ в программе «Однажды…».

У цветка нежный пурпурно-сливовый цвет с густой пепельной дымкой. Посередине флокса расположено тонкое малиновое кольцо на фоне белой звездочки с лиловой каймой. Когда на улице пасмурно, у «Александра Олешко» возрастают лавандовые нотки.

Соцветие у него – большое, конической формы и плотное. Куст – мощный, а коэффициент разрастания – средний. Цветение флокса – обильное и продолжительное.

«Я крепкий Олешко!» — поддержал идею артист.

По данным телеканала, молодой укорененный «Александр Олешко» стоит 500 рублей.