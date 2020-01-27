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«Я крепкий Олешко!»: в честь артиста назвали цветок

И хотя вид у растения приятный, стоит он совсем недорого.

«Я крепкий Олешко!»: в честь артиста назвали цветок
Александр Олешко. Фото Борис Кудрявов. КП

Российские селекционеры назвали в честь Александра Олешко метельчатый флокс. Его вывела биолог Наталья Константинова, сообщили на НТВ в программе «Однажды…».

У цветка нежный пурпурно-сливовый цвет с густой пепельной дымкой. Посередине флокса расположено тонкое малиновое кольцо на фоне белой звездочки с лиловой каймой. Когда на улице пасмурно, у «Александра Олешко» возрастают лавандовые нотки.

НТВ, программа "Однажды...", стоп-кадр. Фото
НТВ, программа «Однажды…», стоп-кадр

Соцветие у него – большое, конической формы и плотное. Куст – мощный, а коэффициент разрастания – средний. Цветение флокса – обильное и продолжительное.

«Я крепкий Олешко!» — поддержал идею артист.

По данным телеканала, молодой укорененный «Александр Олешко» стоит 500 рублей.

НТВ, программа "Однажды...", стоп-кадр. Фото
НТВ, программа «Однажды…», стоп-кадр
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Тэги:

Александр Олешкопограмма "Однажды"программа "Однажды"цветы
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«Я крепкий Олешко!»: в честь артиста назвали цветок
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