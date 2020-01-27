НОВОСТИ

СМИ: 79-летнюю Ларису Голубкину госпитализировали в Москве

Вдова Андрея Миронова пожаловалась на плохое самочувствие.

СМИ: 79-летнюю Ларису Голубкину госпитализировали в Москве
Лариса Голубкина/Фото: Михаил Фролов/КП

79-летнюю актрису «Место встречи изменить нельзя» и «Трое в лодке, не считая собаки» Ларису Голубкину госпитализировали в Москве. Как стало известно, вдова актера Андрея Миронова пожаловалась на плохое самочувствие. За помощью народная артистка обратилась к высокопрофессиональным медикам – те направили знаменитость на обследования, которые Лариса проходит уже несколько дней.

Telegram-канал Mash отмечает, что предварительно у Голубкиной определили гипертонию и высокое давление. Сейчас, по неподтвержденным пока данным, Голубкина находится под наблюдением медиков терапевтического отделения.

Напомним, в начале января стало известно, что по биографии Голубкиной и Миронова будет снят фильм. Местом действия режиссер Анастасия Сарычева выбрала отель «Метрополь». Создатели пояснили, что главной задачей ленты стало опровержение факта, что между знаменитыми актерами не было настоящей любви, а брак был выгодной сделкой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МироновГолубкина новостиГолубкина состояние здоровьяЛариса Голубкина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
СМИ: 79-летнюю Ларису Голубкину госпитализировали в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: