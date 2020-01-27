СМИ: 79-летнюю Ларису Голубкину госпитализировали в Москве

79-летнюю актрису «Место встречи изменить нельзя» и «Трое в лодке, не считая собаки» Ларису Голубкину госпитализировали в Москве. Как стало известно, вдова актера Андрея Миронова пожаловалась на плохое самочувствие. За помощью народная артистка обратилась к высокопрофессиональным медикам – те направили знаменитость на обследования, которые Лариса проходит уже несколько дней.

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Telegram-канал Mash отмечает, что предварительно у Голубкиной определили гипертонию и высокое давление. Сейчас, по неподтвержденным пока данным, Голубкина находится под наблюдением медиков терапевтического отделения.

Напомним, в начале января стало известно, что по биографии Голубкиной и Миронова будет снят фильм. Местом действия режиссер Анастасия Сарычева выбрала отель «Метрополь». Создатели пояснили, что главной задачей ленты стало опровержение факта, что между знаменитыми актерами не было настоящей любви, а брак был выгодной сделкой.