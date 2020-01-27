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Андрейченко может находиться в Мексике в больнице в тяжелом состоянии после ДТП

Не исключено, что актриса попала в серьезную аварию.

Андрейченко может находиться в Мексике в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Андрейченко могла попасть в ДТП/http://globallookpress.com/

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в Instagram поделился статьей, которая была напечатана на одном из мексиканских порталов.

«Друзья, у кого есть возможность узнать о достоверности этой новости? Мне прислали ссылку на телефон с сообщением. Ссылка на новость об аварии с женщиной в Канкуне на трассе на синем «Ниссане» 25 января», — заявил Ян Трунцев.

Пост о ДТП в Мексике. фото
Андрейченко могла пострадать в ДТП. Фото: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

В новости, в частности, отмечается, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля, получила серьезные травмы. Она врезалась в трехтонный грузовик на северном выезде из Тулума. В материале отмечается, что женщину, угодившую в ДТП, доставали из искореженных обломков автомобиля с помощью прибывших на место происшествия пожарных. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отметим, что Наталья Андрейченко больше суток не выходит на связь. Известно, что в Мексике она поехала к своей подруге в гости. Затем звезда советского кинематографа отправилась к себе домой.

Сейчас помощник актрисы, который находится в Мексике, едет к ней домой, чтобы понять, почему «Мэри Поппинс» советского кинематографа не выходит на связь. Ранее, как подметил Трунцев, актриса всегда была на связи и телефоны не отключала.

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Тэги:

МексикаНаталья АндрейченкоЯн Трунцев
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Андрейченко может находиться в Мексике в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
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