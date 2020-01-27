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«Все, что видите в соцсетях – это 10% жизни»: Лазарев проходит диджитал-детокс

Певец признался в зависимости от Интернета и принял радикальные меры.

«Все, что видите в соцсетях – это 10% жизни»: Лазарев проходит диджитал-детокс
Сергей Лазарев. Фото Global look press

Сергей Лазарев несколько дней назад отписался от всех своих друзей в Instagram и закрыл комментарии к своим постам.

По его признанию, блог стал отнимать у него слишком много времени. У певца начало складываться ощущение, что он не живет своей жизнью. Как проходит его диджитал-детокс, музыкант рассказал в программе «Однажды…» на НТВ.

«Счастье любит тишину. Я не хочу, чтобы кто-то в это вникал, мешал этому. Жизнь одна, ее надо жить честно, для себя и близких», — рассказал Сергей Лазарев.

Сейчас музыкант больше не отвлекается на мелькание инстаграмных чужих картинок и старается прочувствовать каждое мгновение своей жизни по-настоящему. Его больше не раздражают комментаторы, которые лезут к нему под кожу со своим мнением.

«Все, что вы видите по телевизору или в соцсетях о нас – это 10% нашей жизни. Хотя нет, гораздо меньше», — высказался музыкант.

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«Все, что видите в соцсетях – это 10% жизни»: Лазарев проходит диджитал-детокс
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