«Все, что видите в соцсетях – это 10% жизни»: Лазарев проходит диджитал-детокс

Сергей Лазарев несколько дней назад отписался от всех своих друзей в Instagram и закрыл комментарии к своим постам.

По его признанию, блог стал отнимать у него слишком много времени. У певца начало складываться ощущение, что он не живет своей жизнью. Как проходит его диджитал-детокс, музыкант рассказал в программе «Однажды…» на НТВ.

«Счастье любит тишину. Я не хочу, чтобы кто-то в это вникал, мешал этому. Жизнь одна, ее надо жить честно, для себя и близких», — рассказал Сергей Лазарев.

Сейчас музыкант больше не отвлекается на мелькание инстаграмных чужих картинок и старается прочувствовать каждое мгновение своей жизни по-настоящему. Его больше не раздражают комментаторы, которые лезут к нему под кожу со своим мнением.