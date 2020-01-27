«Меганмарклить»: имя жены принца Гарри превратили в глагол

Герцогиня Сассекская стала символом отказа находиться в общества, где вас не ценят и не уважают.

В Великобритании не стихает обсуждение беспрецедентного поступка принца Гарри и Меган Маркл, которые в начале января заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий и уехать в Канаду.

Имя своенравной герцогини Сассекской так часто употребляется в СМИ, что иностранные журналисты решили создать глагол ее имени – To Meghan Markle, на русский язык это можно перевести как «меганмарклить». По задумке журналистов, это слово будет означать уход от токсичного общества и несет в себе такой смысл: «сохраняйте свое психическое благополучие, спасаясь от окружающей среды, где вас не ценят».

Напомним, что Меган Маркл, первая покинувшая Великобританию, сообщила подруге, что в Букингемском дворце была очень токсичная обстановка. По словам герцогини, она постоянно чувствовала себя подавленной и не захотела, чтобы ее сын Арчи рос в такой нездоровой атмосфере.

Издание Guardian предлагает использовать глагол «меганмарклить» в ситуациях, когда вы цените свое психическое здоровье достаточно высоко, чтобы встать и покинуть токсичное общество, в котором не ценят ваше подлинное «я».

Например, если какой-нибудь девушке бывший бойфренд, обижавший ее, пришлет сообщение в три часа ночи, она должна вспомнить про Меган Маркл и сказать: «Я буду меганмарклить бывшего и не отвечу на его сообщения».

Отправляясь на вечеринку, не забудьте взять на вооружение новый глагол: «Я иду веселиться, но при этом буду «меганмарклить» — соблюдать меру, вернусь домой не поздно, чтобы выспаться и не буду писать своей бывшей!».

Мнение самой герцогини Сассекской по поводу такого использования ее имени узнать не удалось.

Ранее отец герцогини Сассекской, 75-летний Томас Маркл, заявил, что готов выступить против собственной дочери в суде. Томас хочет поддержать издание, с которым судятся Меган и принц Гарри, обвиняя журналистов в манипуляции.

Родная сестра Меган — 54-летняя Саманта Маркл, также резко раскритиковала жену принца Гарри, заявив, что Меган эгоистичная, неблагодарная, жаждет славы, денег, и выразила сомнение в возможном счастье Сассекских.