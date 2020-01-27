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«Она всегда была на связи»: пиар-директор Натальи Андрейченко раскрыл детали ее пропажи

Уже вторые сутки со звездой советского кинематографа нет никакой связи.

«Она всегда была на связи»: пиар-директор Натальи Андрейченко раскрыл детали ее пропажи
Андрейченко пропала в Мексике/http://globallookpress.com/

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в беседе с порталом Teleprogramma.pro раскрыл детали пропажи «Мэри Поппинс» советского кинематографа. По его словам, актриса уже давно обосновалась в мексиканском Канкуне.

«У нее там частный дом. Она в гости поехала за рулем к подруге. Там они провели какое-то время и потом она уехала обратно к себе домой», — сказал Ян Трунцев.

Как отметил пиар-директор Андрейченко, в дом к звезде сейчас едет ее помощник. При этом в Мексике раннее утро.

«Я надеюсь, в полицию не придется обращаться. Мы поймем, что и как, и сразу всем сообщим», — сказал он.

Как отметил Трунцев, дорога, по которой ехала Андрейченко, нормальная.

«У нее дом на возвышенном участке. Дорога самая обычная», — подметил он.

Также он сказал, что звезда жаловалась ему несколько дней назад на здоровье.

«Она говорила, что у нее вода попала в ухо во время купания и она его застудила. Она начала пить антибиотики. Наталья обычно, если плохо себя чувствует, то никуда не ездит. Алкоголь она не пьет. Она занимается духовными практиками. Я надеюсь, что она найдется в самое ближайшее время. Телефон у нее всегда включен, но сейчас дозвониться почему-то невозможно. Наедине с собой она точно не могла остаться. Она всегда была на связи. У нас много рабочих вопросов, которые надо все время обсуждать», — сказал Ян Трунцев.

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МексикаНаталья АндрейченкопропажаЯн Трунцев
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«Она всегда была на связи»: пиар-директор Натальи Андрейченко раскрыл детали ее пропажи
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