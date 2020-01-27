«Она всегда была на связи»: пиар-директор Натальи Андрейченко раскрыл детали ее пропажи

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в беседе с порталом Teleprogramma.pro раскрыл детали пропажи «Мэри Поппинс» советского кинематографа. По его словам, актриса уже давно обосновалась в мексиканском Канкуне.
«У нее там частный дом. Она в гости поехала за рулем к подруге. Там они провели какое-то время и потом она уехала обратно к себе домой», — сказал Ян Трунцев.
Как отметил пиар-директор Андрейченко, в дом к звезде сейчас едет ее помощник. При этом в Мексике раннее утро.
«Я надеюсь, в полицию не придется обращаться. Мы поймем, что и как, и сразу всем сообщим», — сказал он.
Как отметил Трунцев, дорога, по которой ехала Андрейченко, нормальная.
«У нее дом на возвышенном участке. Дорога самая обычная», — подметил он.
Также он сказал, что звезда жаловалась ему несколько дней назад на здоровье.
«Она говорила, что у нее вода попала в ухо во время купания и она его застудила. Она начала пить антибиотики. Наталья обычно, если плохо себя чувствует, то никуда не ездит. Алкоголь она не пьет. Она занимается духовными практиками. Я надеюсь, что она найдется в самое ближайшее время. Телефон у нее всегда включен, но сейчас дозвониться почему-то невозможно. Наедине с собой она точно не могла остаться. Она всегда была на связи. У нас много рабочих вопросов, которые надо все время обсуждать», — сказал Ян Трунцев.