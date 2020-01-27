«Умница моя»: дочка Орбакайте обрадовала бабушку идеальным шпагатом

Семилетняя Клава не только села на поперечный шпагат, но и исполнила несколько акробатических элементов.

48-летняя Кристина Орбакайте на личной страничке микроблога похвасталась спортивными достижениями семилетней дочки от бизнесмена Михаила Земцова. На пляже в Майами Клава продемонстрировала свое мастерство на примере акробатических элементов.

Внучка Аллы Борисовны исполнила несколько переворотов через голову, опираясь на руки. Не удовлетворившись произведенным впечатлением после последнего прыжка, девочка показала идеальный поперечный шпагат, ошеломив свою звездную бабушку.

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не смогла оставить без внимания свежий видеоролик с участием Клавы, восхитившись талантом внучки.

«Умничка моя!» — отметила Пугачева, обращаясь к наследнице Михаила Земцова.

Напомним, что у самой певицы есть шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Внучка Примадонны близко общается с детьми своей звездной бабушки, приезжая в гости к Алле Борисовне на каникулы. Возлюбленный певицы шоумен Максим Галкин подметил, что в их подмосковном особняке в деревне Грязь всегда есть место для гостей.

Так, если Кристина Орбакайте вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и семилетней Клавой приезжают погостить к Примадонне, они выделяют им отдельные комнаты. У певицы есть старшие внуки: 28-летний Никита Пресняков женился на модели Алене Красновой. 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, бывший зять Примадонны бизнесмен Руслан Байсаров взял в жены вторую жену 18-летнюю Аламат. Обряд бракосочетания был совершен по мусульманским традициям.