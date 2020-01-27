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«Леля красотка, целую обеих»: Арнтгольц оценила снимок Гузеевой с дочкой

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале сделала коллаж, показав себя в молодости в сравнении с 19-летней дочерью.

«Леля красотка, целую обеих»: Арнтгольц оценила снимок Гузеевой с дочкой
Лариса Гузеева (Фото: Globallookpress.com)

60-летняя Лариса Гузеева опубликовала в Instagram свежий коллаж. Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале объединила сразу две фотографии, показав свой архивный снимок, сделанный еще в юности, и кадр, на котором запечатлена ее 19-летняя дочь Леля (так девушку называют домашние. — Прим. ред.).

По фото видно, что Ольга Бухарова унаследовала от звездной мамы оттенок глаз и форму губ. Демонстрируя сходство с наследницей, соведущая Розы Сябитовой подметила, что все имеет свое продолжение. Гузеева не скрывает, что очень гордится своей дочкой.

«Мы продолжаемся!» — отметила телеведущая.

Свежий снимок Ларисы Гузеевой не оставил равнодушными Алику Смехову, Юлию Зимину и Татьяну Арнтгольц.

«Мои!» — обратилась к актрисе дочь Вениамина Смехова.

«Какая Леля красотка! Твоя… Все твое!! Целую обеих», — отметила экс-возлюбленная Ивана Жидкова.

К слову, в одном из интервью Лариса Гузеева призналась, что она никогда не боялась одиночества, отдавая себе отчет в том, что рядом с ней есть люди, которые ей очень дороги. Кроме того, Гузеева уточнила, что скорее всего и в 70 лет она будет окружена верными почитателями и восхищающимися ею мужчинами. При этом Лариса заверила, что вполне счастлива рядом с отцом своей дочери и не нуждается в ком-либо еще. С Игорем Бухаровым актриса живет уже больше двадцати лет.

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«Леля красотка, целую обеих»: Арнтгольц оценила снимок Гузеевой с дочкой
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