«Ради и рядом с детьми»: Тина Каделаки сказала последние слова Коби Брайанту

26 января в вертолетной катастрофе погиб легенда мирового баскетбола Коби Брайант. 41-летний спортсмен являлся отцом четверых дочерей, одна из которых находилась на борту воздушного судна. Из девяти находившихся на борту человек ни один не выжил.
Тина Канделаки, генеральный продюсер канала «Матч ТВ», написала в своем Telegram-канале прощальные слова в адрес великого спортсмена.
«Коби Брайант очень ценил отпущенное ему богом время. Он ушел из спорта на пике, набрав 60 (!) очков в прощальном матче. Коби Брайант закончил свою карьеру, чтобы жить ради и рядом со своими детьми. Его последний полет — полет на тренировку его дочери. Своим примером он призывал людей ценить отпущенное нам время и не разменивать его на рутину и уныние. Есть люди, след которых в истории настолько ярок, что они просто не могут нас покинуть. Коби — один из таких», — сказала телеведущая.
Напомним, ранее мы писали о видеокадрах падения вертолета Коби Брайанта, которые просочились в Сеть. Спортсмен направлялся вместе с дочерью, ее подругой и другими пассажирами на баскетбольную игру, в которой девочки должны были принять участие.
Мировая общественность скорбит о безвременно ушедшем спортсмене. Из-за трагедии с Брайантом и его близкими был изменен сценарий премии «Грэмми», вместо запланированной юмористической импровизации зрителям предложили помолиться.