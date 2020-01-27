НОВОСТИ

«Ради и рядом с детьми»: Тина Каделаки сказала последние слова Коби Брайанту

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» высоко ценила погибшего в катастрофе баскетболиста.

«Ради и рядом с детьми»: Тина Каделаки сказала последние слова Коби Брайанту
Коби Брайант с дочерью. Фото Global look press

26 января в вертолетной катастрофе погиб легенда мирового баскетбола Коби Брайант. 41-летний спортсмен являлся отцом четверых дочерей, одна из которых находилась на борту воздушного судна. Из девяти находившихся на борту человек ни один не выжил.

Тина Канделаки, генеральный продюсер канала «Матч ТВ», написала в своем Telegram-канале прощальные слова в адрес великого спортсмена.

«Коби Брайант очень ценил отпущенное ему богом время. Он ушел из спорта на пике, набрав 60 (!) очков в прощальном матче. Коби Брайант закончил свою карьеру, чтобы жить ради и рядом со своими детьми. Его последний полет — полет на тренировку его дочери. Своим примером он призывал людей ценить отпущенное нам время и не разменивать его на рутину и уныние. Есть люди, след которых в истории настолько ярок, что они просто не могут нас покинуть. Коби — один из таких», — сказала телеведущая.

Напомним, ранее мы писали о видеокадрах падения вертолета Коби Брайанта, которые просочились в Сеть. Спортсмен направлялся вместе с дочерью, ее подругой и другими пассажирами на баскетбольную игру, в которой девочки должны были принять участие.

Мировая общественность скорбит о безвременно ушедшем спортсмене. Из-за трагедии с Брайантом и его близкими был изменен сценарий премии «Грэмми», вместо запланированной юмористической импровизации зрителям предложили помолиться.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КанделакиКоби БрайантТина Канделаки
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ради и рядом с детьми»: Тина Каделаки сказала последние слова Коби Брайанту
Интересно?
Поделись с друзьями: