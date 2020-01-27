«Ради и рядом с детьми»: Тина Каделаки сказала последние слова Коби Брайанту

26 января в вертолетной катастрофе погиб легенда мирового баскетбола Коби Брайант. 41-летний спортсмен являлся отцом четверых дочерей, одна из которых находилась на борту воздушного судна. Из девяти находившихся на борту человек ни один не выжил.

больше по теме В Сети появилось видео падения вертолета Коби Брайанта На борту не оказалось ни одного выжившего пассажира.

Тина Канделаки, генеральный продюсер канала «Матч ТВ», написала в своем Telegram-канале прощальные слова в адрес великого спортсмена.

«Коби Брайант очень ценил отпущенное ему богом время. Он ушел из спорта на пике, набрав 60 (!) очков в прощальном матче. Коби Брайант закончил свою карьеру, чтобы жить ради и рядом со своими детьми. Его последний полет — полет на тренировку его дочери. Своим примером он призывал людей ценить отпущенное нам время и не разменивать его на рутину и уныние. Есть люди, след которых в истории настолько ярок, что они просто не могут нас покинуть. Коби — один из таких», — сказала телеведущая.

Напомним, ранее мы писали о видеокадрах падения вертолета Коби Брайанта, которые просочились в Сеть. Спортсмен направлялся вместе с дочерью, ее подругой и другими пассажирами на баскетбольную игру, в которой девочки должны были принять участие.

Мировая общественность скорбит о безвременно ушедшем спортсмене. Из-за трагедии с Брайантом и его близкими был изменен сценарий премии «Грэмми», вместо запланированной юмористической импровизации зрителям предложили помолиться.