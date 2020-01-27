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«Вау! Алла Борисовна, украдут»: Королева восхитилась утренним макияжем Пугачевой

Примадонна отечественного шоу-бизнеса подкрасила губы насыщенной алой помадой, чем привлекла внимание бывшей жены Игоря Николаева.

«Вау! Алла Борисовна, украдут»: Королева восхитилась утренним макияжем Пугачевой
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Наташа Королева не оставила без внимания свежее селфи 70-летней Аллы Пугачевой в Instagram. Исполнительница восхитилась утренним макияжем Примадонны отечественного шоу-бизнеса, подметив, что у шоумена Максима Галкина могут украсть такую жену.

«С утра?! Губы красные?! Берегись!! Опасна я», — обратилась к поклонникам певица.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева показала свой утренний макияж (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

«Вау! Алла Борисовна, украдут», — добавила экс-супруга композитора Игоря Николаева.

Вместе с шоуменом Максимом Галкиным 70-летняя певица воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?..» возлюбленный Аллы Борисовны признался, что считает свою жену самой ответственной мамой. По словам телеведущего, Пугачева не позволяет ему повышать голос на сына и дочь. Кроме того, Максим уточнил, что при их с Аллой детях, вообще никто и никогда не ругался. Именно по этой причине, как считает шоумен, в свои шесть лет Гарри и Лиза растут такими счастливыми.

Помимо всего прочего, телеведущий уточнил, что именно Примадонна выступила инициатором появления их общих детей. Не секрет для многих, что двойняшек выносила суррогатная мама. Появление отпрысков супруги скрыли даже от самых близких друзей. Спустя некоторое время после рождения Гарри и Лизы шоумен устроил в честь этого события вечеринку, раскрыв перед близкими их с Пугачевой тайну.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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«Вау! Алла Борисовна, украдут»: Королева восхитилась утренним макияжем Пугачевой
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