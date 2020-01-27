НОВОСТИ

«Все было у них на грани душевного срыва»: Власова рассказала о первой жене Джигарханяна

Актер состоял в браке с актрисой Аллой Ванновской.

«Все было у них на грани душевного срыва»: Власова рассказала о первой жене Джигарханяна
Джигарханян никогда не любил первую жену/http://globallookpress.com/

Вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о первой супруге звезды актрисе Алле Ванновской. Она родила от актера дочь. Женщина болела хореей – редким генетическим заболеванием. Она ушла из жизни в 1966 году.

«Она была армянкой. Старше него на 14 лет. Они не жили никогда вместе. Только когда у них девочка появилась на свет, то решили расписаться. Нужно было дать ребенку фамилию отца. Все было у них на грани душевного срыва. Она забеременела. Врачи ей говорили, что рожать нельзя из-за наследственной болезни. Рождение ребенка в ее ситуации — сильный стресс для организма, но она не послушалась», — отметила Власова.

Как сказала вторая жена актера, с первой супругой у Джигарханяна всегда были холодные отношения.

«Он не страдал о первой жене после расставания. Они даже не жили вместе. Армен все время проводил у мамы. Их дочь жила с нами. Алла чувствовала свой конец. Уехала жить в Подмосковье и вскоре ушла из жизни», — сказала Татьяна Власова.

При этом именно Власова растила дочь Джигарханяна от первого брака и их общего сына Степана.

«Лена со Степой много играли вместе. У них разница в возрасте всего два года. Мама моя приезжала часто к нам на помощь. Правда, она у нас долго не жила», — сказала вторая жена Армена Джигарханяна.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВанновскаяАрмен ДжигарханянПрограмма "Судьба человека"Татьяна Власова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все было у них на грани душевного срыва»: Власова рассказала о первой жене Джигарханяна
Интересно?
Поделись с друзьями: