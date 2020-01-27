«Все было у них на грани душевного срыва»: Власова рассказала о первой жене Джигарханяна

Вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о первой супруге звезды актрисе Алле Ванновской. Она родила от актера дочь. Женщина болела хореей – редким генетическим заболеванием. Она ушла из жизни в 1966 году.

«Она была армянкой. Старше него на 14 лет. Они не жили никогда вместе. Только когда у них девочка появилась на свет, то решили расписаться. Нужно было дать ребенку фамилию отца. Все было у них на грани душевного срыва. Она забеременела. Врачи ей говорили, что рожать нельзя из-за наследственной болезни. Рождение ребенка в ее ситуации — сильный стресс для организма, но она не послушалась», — отметила Власова.

Как сказала вторая жена актера, с первой супругой у Джигарханяна всегда были холодные отношения.

«Он не страдал о первой жене после расставания. Они даже не жили вместе. Армен все время проводил у мамы. Их дочь жила с нами. Алла чувствовала свой конец. Уехала жить в Подмосковье и вскоре ушла из жизни», — сказала Татьяна Власова.

При этом именно Власова растила дочь Джигарханяна от первого брака и их общего сына Степана.