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В Сети появилось видео падения вертолета Коби Брайанта

На борту не оказалось ни одного выжившего пассажира.

В Сети появилось видео падения вертолета Коби Брайанта
Коби Брайант. Фото Global look press.

На просторах интернет-пространства появились видеокадры с падением вертолета Коби Брайанта. Легендарный баскетболист вместе с пилотом и членами экипажа разбился насмерть 26 января.

Как сообщает The Mirror, прежде, чем вертолет коснулся земли, он кружился над городом Глендейл минут 15. При этом находился довольно низко и жутко трещал, затем упал на склон горы в 30 км от Лос-Анджелеса.

Видео, которое просочилось в Сеть, подтверждает, что падение не было моментальным. Люди успели достать телефоны и снять происходящее на камеру. «Вот черт! Не-е-е-ет!» — кто-истошно закричал за кадром и начал плакать.

The Associated Press написал, что на борту вертолета находилось 9 человек. По данным сайта, в их числе были 13-летняя дочь Брайана Джианна, ее друг вместе со своим отцом, пилот вертолета, Джон Альтобелли, главный тренер местной бейсбольной команды, его супруга Кери и дочь Алисса, девочка играла в одной команде с дочерью Брайанта.

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авиакатастрофабаскетболКоби Брайантнеожиданная смертьсмерть
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В Сети появилось видео падения вертолета Коби Брайанта
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