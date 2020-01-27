«С моей же помощью»: Татьяну Лазареву обокрали мошенники

Неделю назад сразу с нескольких банковских карт телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой списали деньги. Об этом в своем Instagram рассказала сама артистка.

«У меня сняли все мои деньги с карточек с моей же помощью», — призналась она.

Звезда заявила, что много раз слышала о таких случаях, но, когда дело коснулось ее самой, она не смогла заподозрить подвоха. Мошенники позвонили ей на телефон и стали тревожно объяснять, что ее счета подверглись опасности. Чтобы их защитить, необходимо сообщить личные данные.

Беседа строилась так профессионально и столь убедительно, что Лазарева сказала мошенникам все, что они хотели. Большую часть денег звезда потеряла. Однако в банках обнаружили, что со счетами происходит что-то неладное и заблокировали их. Поэтому немного средств все-таки у Татьяны осталось.