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Излечившуюся Деми Ловато публика «Грэмми» приветствовала стоя

Певица в 2018 году попала в больницу из-за передозировки наркотиков.

Излечившуюся Деми Ловато публика «Грэмми» приветствовала стоя
«Грэмми-2020». Кадр трансляции Первого канала. Деми Ловато

В Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония «Грэмми». Триумфаторами премии стали Билли Айлиш и Лиззо. Первая звезда получила 5 статуэток, вторая – 3.

Кроме фееричной победы юной американской певицы, это мероприятие запомнилось зрителям также благодаря сильному выступлению Деми Ловато. Она впервые выступила на сцене после известий о ее госпитализации.

Напомним, летом 2018 года певица попала в больницу из-за передозировки наркотиков. Три месяца она находилась на стационарном лечении, после чего пропала из поля зрения. Примерно через год она дала первое интервью журналистам, в котором сообщила, что переосмыслила жизнь заново. И вот на «Грэмми» она наконец-то решилась выйти к своим зрителям.

«Я пыталась, пыталась и пыталась опять рассказать свои секреты, пока мой голос не заболел», — спела очень проникновенно Ловато.

Зал приветствовал возрожденную певицу стоя, стараясь поддержать ее в этот важный для нее час.

Отметим, что в России в этом году впервые проходила прямая трансляция «Грэмми». Проводил ее Первый канал на своем официальном сайте, позже церемония появится в телевизионной версии.

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Излечившуюся Деми Ловато публика «Грэмми» приветствовала стоя
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