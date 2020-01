Билли Айлиш взяла главные статуэтки «Грэмми»

Триумфатор премии «Грэмми-2020» Билли Айлиш получила сразу пять главных статуэток премии «Грэмми». Композиция Bad Guy была признана «Лучшей песней года» и «Лучшей записью года», она стала «Лучшим новым артистом», а ее сборник When We All Fall Asleep, Where Do We Go? назвали «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом».

«Иногда удивляют результаты премии, но тут карма академиков чиста, на мой взгляд. Такой заслуженный взлет. Билли – редкий по музыкальности ребенок», — прокомментировала успех Айлиш Яна Чурикова, комментатор российской трансляции «Грэмми» на Первом канале.

«Я в шоке, мама моя в шоке. Я вообще не буду время тратить сейчас», — сказала Билли Айлиш и тут же передала микрофон брату Финнису О’Коннеллу, который продюсирует сестру и пишет вместе с ней песни. Брат признался, что смущен. По его словам, они не планировали получать какие-то премии, а просто вместе писали песни.

После вручения последней статуэтки Билли Айлиш и ее брат Финнис просто молча взяли ее и ушли со сцены: молодые люди не знали, что еще сказать.