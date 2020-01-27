НОВОСТИ

Билли Айлиш взяла главные статуэтки «Грэмми»

Ее трек Bad Guy был назван «Лучшей песней года» и «Лучшей записью года».

Билли Айлиш взяла главные статуэтки «Грэмми»
Билли Айлиш. Фото Global look press

Триумфатор премии «Грэмми-2020» Билли Айлиш получила сразу пять главных статуэток премии «Грэмми». Композиция Bad Guy была признана «Лучшей песней года» и «Лучшей записью года», она стала «Лучшим новым артистом», а ее сборник When We All Fall Asleep, Where Do We Go?  назвали «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом».

«Иногда удивляют результаты премии, но тут карма академиков чиста, на мой взгляд. Такой заслуженный взлет. Билли – редкий по музыкальности ребенок», — прокомментировала успех Айлиш Яна Чурикова, комментатор российской трансляции «Грэмми» на Первом канале.

«Я в шоке, мама моя в шоке. Я вообще не буду время тратить сейчас», — сказала Билли Айлиш и тут же передала микрофон брату Финнису О’Коннеллу, который продюсирует сестру и пишет вместе с ней песни. Брат признался, что смущен. По его словам, они не планировали получать какие-то премии, а просто вместе писали песни.

После вручения последней статуэтки Билли Айлиш и ее брат Финнис просто молча взяли ее и ушли со сцены: молодые люди не знали, что еще сказать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Грэмми"Билли АйлишГрэмми
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Билли Айлиш взяла главные статуэтки «Грэмми»
Интересно?
Поделись с друзьями: